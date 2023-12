Gestion de la pandémie de Covid-19 par le pouvoir exécutif . Conséquences sur la nature du pouvoir

La gestion de la pandémie de Covid-19 par l'Exécutif et ses conséquences sur la nature du pouvoir présidentiel. La crise sanitaire a-t-elle éprouvé, bouleversé ou révélé le régime politique de la Ve République ? Citoyens et juristes répondent généralement à cette question avec une relative indifférence. Pourtant, toute situation d'exception avère un risque constitutionnel ultime et ambivalent, pouvant précipiter la chute des institutions ou dévoiler leur nature profonde. Les mots d'ordre de l'état d'urgence sanitaire - affronter la crise, adapter l'Etat et agir efficacement - n'ont-ils pas été les maîtres mots d'une évolution juridique plus large ? Et si le principal enjeu des états d'urgence n'était pas circonstanciel, malgré la gravité et la brièveté des crises, mais constitutionnel et durable ? La gestion exécutive de l'épidémie de Covid-19 apporte de nouvelles réponses à ces questions, pour ceux qui voudraient rompre avec une vision confuse voire anxieuse de l'épidémie et lui adresser un regard neuf : exigeant quant à l'action de l'Etat, réaliste quant à son régime politique et lucide quant à sa direction exécutive. L'étude constitutionnelle de la crise sanitaire devient ainsi le lieu d'un essai critique du présidentialisme sous la Ve République.