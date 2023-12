Convictions religieuses et engagement politique. Libres réflexions à partir de l'expérience de Paul Mba Abessole

En Afrique, il existe un irréductible échange d'influence avéré et perceptible entre la religion et la politique. Cette complicité vient au jour de plusieurs manières. A la fin du siècle dernier, elle a été remarquablement incarnée par Paul Mba Abessole, prêtre spiritain, de nationalité gabonaise, figure emblématique d'une opposition radicale puis mitigée au Président Omar Bongo. Au-delà de l'euphorie des espoirs qu'il a soulevés ou de l'amertume des promesses non tenues, sans vouloir entreprendre un bilan, cet ouvrage rebondit sur l'expérience de la personnalité ecclésiastique et de l'homme de science pour construire une solide réflexion sur ce qui se produit lorsqu'une figure religieuse descend dans l'arène politique au point de viser la gouvernance suprême d'un Etat. Pour ce faire, il réunit près d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs de sexes, d'âges, d'origines, de conditions et de compétences multiples.