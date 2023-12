HS La Vie - Les trésors du vivant

Des abysses aux étoiles, coexistent des multitudes d'organismes micro et macroscopiques dont les scientifiques n'ont jamais fini de révéler la complexité. C'est tout ce génial système, où chaque élément a sa place et chaque espèce compte, que ce numéro explore. Avec les meilleurs spécialistes, biologistes pour la plupart, mais aussi botanistes ou éthologues, ainsi que des philosophes et des anthropologues - à commencer par Philippe Descola, invité du "grand entretien" -, il interroge notre conception de la nature, aujourd'hui mise en cause par les défenseurs du vivant. Il montre comment l'observation de la biodiversité peut nous inspirer pour inventer des cohabitations plus harmonieuses et bénéfiques pour tous les êtres.