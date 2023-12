Depuis qu'elle est officiellement apparue en 1718 en Angleterre, la franc-maçonnerie, présente sur tous les continents, suscite autant d'interrogations que de fantasmes sur ses buts, son fonctionnement, ses rites et son prétendu pouvoir. Cette confraternité d'hommes et de femmes " de bonne volonté " est souvent envisagée comme une société secrète, alors qu'elle n'est que discrète. Porteuse des valeurs humanistes de la Renaissance et empreinte de l'esprit du siècle des Lumières, elle se présente comme une société initiatique pratiquant un cheminement à caractère philosophique, une démarche de réflexion originale faisant appel à des symboles et des rites, amenant l'adepte à penser la complexité de la condition humaine. Qu'est-ce que l'initiation ? Que représente le Delta Lumineux présent dans ses loges ? La franc-maçonnerie est-elle théiste, déiste, agnostique ? Quelles sont ses relations avec les religions ? Qu'est-ce qu'un apprenti, un compagnon, un maître ? Qui est le personnage d'Hiram ? Que représente le Grand Architecte de l'Univers ? Quels sont les Hauts-grades ? Combien y a-t-il d'obédiences maçonniques en France ? Quels personnages célèbres ont été francs-maçons ? Comment entre-t-on en franc-maçonnerie ? Quels sont ses liens avec le Compagnonnage ? Y a-t-il une spiritualité maçonnique ? Autant de questions auxquelles ce Grand Dictionnaire de la franc-maçonnerie apporte des réponses précises, objectives, argumentées, ouvrant ainsi les portes de la connaissance et de la compréhension.