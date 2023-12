Comédie de Caen. 50 ans d'histoires

En cinquante ans, cinq directeurs se sont succe ? de ? a` la Come ? die de Caen, chacun proposant une esthe ? tique, une vision particulie`re de la place du the ? a^tre et de son rapport avec les publics. Apre`s Jo Tre ? hard, Michel Dubois reste vingt-cinq ans a` la te^te du centre dramatique. Lui succe ? deront E ? ric Lacascade, Jean Lambert-wild et aujourd'hui Marcial Di Fonzo Bo accompagne ? d'E ? lise Vigier. Au cours de ces cinquante anne ? es, des oeuvres marquantes ont touche ? les spectateurs de la re ? gion. Elles ont fait l'objet de tourne ? es dans toute la France et a` l'e ? tranger. La Come ? die de Caen s'est inscrite de`s sa naissance dans des re ? seaux nationaux et internationaux qui se sont e ? tendus au fil du temps. La nouveaute ? des oeuvres pre ? sente ? es, les choix radicaux de formes, les liens avec des acteurs e ? minents de l'histoire du the ? a^tre et des arts ont marque ? la sensibilite ? , l'intelligence et la me ? moire des spectateurs fide`les.