Passions textile. De la création à la collection

La présence de collections textiles dans différents contextes, musées, collections privées, archives industrielles, fonds artisanaux, offre matière à réflexion pour comprendre l'intérêt qu'elles suscitent via les informations qu'elles apportent. L'art textile a été longtemps sous-estimé en France et même si de nombreux musées possèdent des oeuvres textiles éparpillées dans plusieurs départements, ameublement, art sacré, peu de musées leur ont été spécifiquement dédiés avant le XIXe siècle. Les collections textiles méritaient une attention particulière pour comprendre et interpréter les facteurs de leur création, de leur développement et de leur fonction. [... ] Certains articles privilégient les conditions d'enrichissement des collections, le contexte historique, les impératifs économiques etc. Des relations entre ces approches émergent, complémentaires avec un développement d'un point particulier ou avec la comparaison significative de situations analogues. Les mêmes acteurs apparaissent à plusieurs reprises ainsi les fabricants de soieries lyonnaises, producteurs ou fournisseurs d'étoffes. L'enrichissement des collections dépend de facteurs différents et spécifiques, la plupart du temps, de l'établissement, dons, mécénat ou transfert d'oeuvres pour les musées, archives pour les industries, choix personnels pour les collectionneurs privés.