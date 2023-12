Philippe Baudelocque à l'Hôtel de la Marine. Une pieuvre, Un oiseau et L'Arbre de la Connaissance

Invité par le Centre des monuments nationaux, l'artiste Philippe Baudelocque expose trois oeuvres dans les salons de l'Hôtel de la Marine. Pieuvre, Oiseau et Arbre de la connaissance apportent à ces espaces de réception une résonance personnelle, tout à la fois spectaculaire et fragile. En invitant Philippe Baudelocque à intervenir dans les salons donnant sur la rue Royale, le Centre des monuments nationaux a souhaité permettre à un jeune et talentueux artiste, connu pour ses interventions urbaines, d'y apporter une dimension contemporaine. Son travail est irrigué par plusieurs sources d'inspirations fondamentales : la place de l'humain sur Terre et dans l'Univers, la vie extraterrestre, l'interaction entre les différents règnes, la Connaissance. Il développe ainsi une posture de laborantin autour de formes graphiques et symboliques. En recyclant une iconographie aussi savante qu'allégorique, il nous invite à une promenade qui revisite l'imagerie galactique, les arts des peuples racines ou la représentation moléculaire. Pour réaliser trois oeuvres, Philippe Baudelocque s'est inspiré de toute la richesse des ornements des salons et appartements, éléments végétaux, décors d'oiseaux, évocations maritimes des XVIIIe et XIXe siècles. Avec Pieuvre, Oiseau et Arbre de la connaissance, il apporte à ces espaces de réception une résonance personnelle, tout à la fois spectaculaire et fragile.