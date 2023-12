Ancien Béret vert des forces spéciales, Sacha "Joker" Wilder s'y connait en démolition. En tant qu'associé anonyme de Four Kings Sécurité, Joker passe ses journées à travailler aux côtés de ses frères d'armes et de son meilleur ami, Chip, un malinois belge impertinent détecteur de bombes. Des années d'expérience dans l'armée et la sécurité privée ont préparé Joker à presque tout, sauf à l'attirance explosive qui existe entre lui et Giovanni Galanos. Lorsque Gio revient de ses voyages à l'étranger, tout le monde est charmé par le beau milliardaire philanthrope, mais d'après Joker, toute personne "trop belle pour être vraie" l'est généralement. Gio cache quelque chose, mais plus Joker passe de temps avec lui, plus ses murs s'effritent, le laissant vulnérable et potentiellement à risque de tomber amoureux, ce qu'il s'était juré de ne jamais faire. L'amour, c'est pour les idiots. Pendant des années, Gio a consacré sa vie à ses activités caritatives, aidant les gens à travers le monde, mais lorsque les choses tournent mal au cours d'un voyage particulier, il décide qu'il est temps de rentrer à la maison pour de bon. Le désir d'avoir une famille et un certain ex-Béret vert font que Gio est impatient de recommencer sa vie aux Etats-Unis. Malgré les remarques et les plaintes de Sacha, il est le seul à faire en sorte que Gio se sente en sécurité. Si seulement Sacha pouvait voir à quel point ils sont faits l'un pour l'autre. Le danger se cache dans l'ombre alors que quelqu'un a des vues sur Gio et que des secrets sont révélés au grand jour. Si Gio et Joker veulent avoir un avenir ensemble, ils devront faire face à des vérités difficiles, car lorsqu'il s'agit d'amour, il faudra plus qu'un tour de passe-passe pour que les choses fonctionnent.