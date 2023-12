The Heroic Legend of Arslân Tome 18

Découvrez aujourd'hui The Heroic Legend of Arslân, une série d'heroic fantasy exceptionnelle ! Au programme : des batailles épiques, des stratégies étonnantes et des intrigues de palais. A la frontière de l'Orient et de l'Occident se trouve le prospère royaume de Parse, tenu d'une main de fer par le redoutable roi Andragoras. Avec sa frêle carrure et son maniement approximatif des armes, difficile pour le jeune prince Arslân de revendiquer son statut d'héritier du trône. A 14 ans, il prend part à sa première bataille contre le royaume de Lusitania. La défaite de ce jour marqué du sceau de l'infamie fera basculer à jamais son destin et celui du royaume de Parse... Accompagné de ses plus fidèles compagnons, Arslân doit faire ses preuves pour s'affirmer en tant que futur souverain et reconquérir la Parse !