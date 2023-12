L'essentiel du marketing se présente comme un guide destiné à tous ceux qui (étudiant, entrepreneur ou professionnel) veulent comprendre le marketing. Ce livre leur offre un exposé des concepts clés du marketing, des stratégies éprouvées et des tendances émergentes. Il leur fournit informations et idées pour agir et relever les défis du marketing d'aujourd'hui et de demain. Dans un monde de plus en plus numérique et connecté, le marketing est devenu une discipline complexe et multidimensionnelle. Ce livre démystifie le jargon, expose les stratégies et offre une approche pratique pour naviguer dans le monde du marketing.