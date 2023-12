État et développement en Afrique

Comment élaborer des pensées ou des théories qui structurent les conditions de réalisation d'une Afrique développée ? Cette problématique se pose depuis l'aube des indépendances en Afrique, au début des années 1960. A ce sujet, les débats qui ont eu lieu ont parfois mis aux prises des penseurs africains. Pour eux, la perception de la réalité anthropologique africaine est divergente et parfois teintée de contradictions, dans la saisie même des fondements et des objectifs de l'émergence de l'Afrique. C'est pourtant une réflexion qu'il est indispensable de mener, et à laquelle les auteurs se sont prêtés ici.