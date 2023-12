Le sociologue au théâtre. Rite artistique et dispositions culturelles

Le présent ouvrage est le fruit d'une enquête immersive au sein d'un projet créatif participatif : des adolescents issus d'horizons sociaux contrastés étaient invités à prendre part à la création d'un spectacle de théâtre, au sein d'une scène nationale. L'intervention du sociologue a vocation à jeter un regard distancié sur une aventure sous-tendue par divers enjeux sociétaux, mixité sociale et démocratisation culturelle en tête. L'observation semi-participante aux ateliers, répétitions et stages s'avère une occasion privilégiée d'interroger les tenants et aboutissants sociaux de la pratique du jeu et, en même temps, d'explorer les modalités d'apparition du sacré propre à l'entreprise artistique. L'enquête est complétée par des entretiens biographiques qui éclairent le processus de socialisation des jeunes sous l'angle culturel.