Une approche inclassable du droit constitutionnel américain. Il en va des professeurs de droit comme des stars de cinéma, certains patronymes semblent bien difficiles à porter et la postérité capricieuse. C'est le cas de Jacques Lambert, qui était le fils d'Edouard Lambert, grand civiliste et surtout fondateur du comparatisme en France dont le livre sur Le gouvernement des juges est un grand classique sur le droit des Etats-Unis. Jacques est pourtant l'auteur d'un ouvrage majeur sur l'Histoire constitutionnelle de l'Union américaine publiée en quatre volumes aux éditions Sirey entre 1930 et 1937. Cet ouvrage, désormais totalement tombé dans l'oubli, mérite assurément d'être porté à l'attention des juristes contemporains tant l'approche du droit constitutionnel qui s'y déploie est littéralement inclassable. Considérant en effet qu'il est vain de se contenter d'" une étude purement théorique des textes constitutionnels des Etats-Unis, détachés du milieu auxquels ils s'appliquent ", cette Histoire a pour principale originalité de mêler l'étude de l'histoire économique, sociale et même démographique des Etats-Unis avec celle de la jurisprudence de la Cour Suprême de 1789 à 1930. Grâce à une édition raccourcie en un seul fort volume, le lecteur contemporain pourra disposer d'un texte qui lui permettra de découvrir une autre manière de faire de l'histoire constitutionnelle étrangère.