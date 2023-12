Ellie et Dan

Bien plus qu'une histoire d'amour, la rencontre de deux destins déboussolés, de deux vies abîmées qui vont mutuellement se réparer et retrouver confiance en la vie. Il suffit d'un rien pour changer une vie Dan a besoin de paix et d'ordre. Il aime sa vie calme, prévisible, à l'abri des dangers et des surprises. Il a perdu confiance en lui et a choisi de vivre en reclus, dans sa grange-atelier où il fabrique des harpes. Ellie est une rêveuse. Ou plutôt, elle l'était, avant que sa vie ne rétrécisse aux dimensions d'une vie de couple banale et étriquée. Ses journées, elle les passe à tenir une maison parfaite pour son mari, Clive, et à s'efforcer de le rendre heureux. Un jour, le hasard conduit Ellie dans l'atelier de Dan. Ils ne peuvent se douter que leur vie est sur le point de changer à tout jamais... Le destin vient de rapprocher deux êtres qui ne sont pas sûrs d'être à la bonne place dans un monde dont ils se méfient. A force de bienveillance et de compréhension, ils vont s'aider l'un l'autre à retrouver le nord...