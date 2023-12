Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde Tome 3

Dis-moi comment faire pour retrouver mon fils, maintenant qu'il est parti dans un autre monde. "Mon fils s'est réincarné dans un autre monde. Tu me crois, n'est-ce pas ? " Dobara est touché par les blessures et la détermination de Mio. En rentrant chez elle, Mio se rend compte avec surprise que son mari est de retour. Malgré le chagrin, elle ne parvient pas à lui partager les cris de douleur intérieurs qui la torturent depuis le départ de leur fils. Elle se précipite alors vers Dobara le coeur plein, et c'est auprès de lui qu'elle trouve du réconfort. Dans sa quête pour retrouver son fils, Mio va peu à peu ouvrir son coeur... Une aventure humaine drôle et touchante d'une mère déterminée, qui refuse de faire le deuil de son fils disparu. Série terminée en 5 tomes