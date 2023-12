Dead Mount Death Play Tome 11

Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner ! Alors que ses compagnons sont aux prises avec des ennemis redoutables, le Maître des corps et son ami, l'empereur de Ba ? deyrig, affrontent Civil dans un combat titanesque... dont l'issue pourrait bien bouleverser radicalement le crime organisé ! Tandis que sur Terre, les alliances se font et se défont à un rythme effréné, dans l'autre monde, de sombres desseins et des secrets bien gardés sont révélés au grand jour, au fur et à mesure que Shagrua, le Broyeur de fléaux, découvre les réponses à ses questions. La vérité sur son ancien adversaire finira-t-elle par éclater ? Dead Mount Death Play renverse les règles du récit de réincarnation ! La ma- gie noire s'invite dans notre monde... Quel usage en fera le pire cauchemar de l'humanité?