Ranking of Kings Tome 11

Le parcours riche en émotions et en aventures d'un petit prince sourd-muet à la conquête du monde ! Miranjo a fomenté l'assassinat de la précédente reine... et, désormais aidée d'Apeas, celui de Hiling ! Heureusement, le brave Dorshe est prêt à donner sa vie pour la protéger. Mais, malgré sa robustesse hors du commun, le garde royal a bien du mal à repousser l'assaut conjoint des monstres sanguinaires et des criminels échappés des geôles des Enfers... De leur côté, le prince Bojji et les chevaliers de Desha sont en route pour secourir le royaume. Seulement, pour l'atteindre, il leur faudra se débarrasser du redoutable Ouken, la fine lame diabolique... Suivez un petit prince désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie ! D'abord publié en amateur sur Internet, Ranking of Kings a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime. Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur. Quel que soit votre âge, vous saurez y puiser réconfort et courage !