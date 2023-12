Guérir le mal de dos. Une relation corps-esprit

En s'appuyant sur des cas spécifiques et sur des recherches approfondies en matière de relation corps-esprit, le docteur Sarno nous décrit comment ses patients découvrent petit à petit les racines émotionnelles de leur STM et arrivent à : supprimer le lien entre la douleur mentale et la douleur physique en 2 ou 6 semaines sans pratiquer d'exercice ou de rééducation.