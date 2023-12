L'éducation thérapeutique du patient est un processus continu, intégré aux soins. Elle vise, par le biais de l'acquisition de compétences, à aider le patient et son entourage à mieux vivre avec sa maladie et à améliorer sa qualité de vie. Développée depuis de nombreuses années en médecine, elle investit depuis peu le champ de la médecine bucco-dentaire, au coeur de laquelle les applications sont multiples. Ce premier ouvrage consacré à l'éducation thérapeutique en médecine bucco-dentaire s'adresse à toutes les personnes désireuses de mettre en oeuvre une démarche éducative au sein de leurs pratiques de soins. Que vous soyez étudiant, assistante dentaire, chirurgien-dentiste libéral ou salarié, exerçant en ville ou à l'hôpital, ce guide est fait pour vous. Alliant aspects théoriques et pratiques, il vous permettra de vous initier à la pratique de l'éducation thérapeutique ou confirmera vos dispositions à la mettre en oeuvre.