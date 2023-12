De voix dans le siècle. Culture et engagement catholique en Belgique francophone depuis 1945

Ce livre décrit la manière dont les intellectuelles catholiques belges ont participé aux grands bouleversements de la vie culturelle et scientifique de ces dernières décennies tels que le nouveau roman, la nouvelle vague, l'avènement des expertes en sciences humaines, le marxisme, l'écologie, le féminisme ou encore la psychanalyse. Leur engagement s'est caractérisé par une solide capacité d'adaptation. De la sorte, ils et elles sont parvenues à se repositionner pour affronter la vague de déchristianisation de la deuxième moitié du XXe siècle et faire entendre leur voix. Ces hommes et ces femmes ont forgé un nouveau langage pour dire une foi réinventée, plus personnelle, qui témoigne des croyances qui façonnent leur être-au-monde. En cela, l'histoire ici racontée est aussi celle de l'évolution des identités religieuses contemporaines.