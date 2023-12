Cliniques méditerranéennes N° 108, 2023 : Le corps et ses récits

Par ses effets psychologiques et sociaux, par l'espace mondial où il s'est déplié, par la sidération que son émergence a produit, par le décompte des morts, des patients en réanimation, des contaminés égrenés quotidiennement, par l'étendue et la brutalité des mesures sanitaires et politiques prescrites, le Covid-19 a bien constitué une catastrophe. Mais il n'empêche, les individus et les populations, une fois sortis de la surprise et de la sidération, se sont mis au travail, travail psychique et symbolique de la création. Tous les dispositifs créés dans des organisations diverses et sophistiquées par la plus value du numérique pour rendre plus efficaces les pratiques ne peuvent qu'être voués à l'échec s'ils ne mettent pas l'humain au centre des prises en charge des souffrances des patients et de leurs familles. La situation inédite du Covid-19 a permis, exigé une créativité dans les pratiques. Il a fallu inventer de nouvelles manières de faire et de penser avec ce réel qui a fait irruption dans nos vies. L'ensemble des textes rassemblés dans ce numéro 108 " Le corps et ses récits " montrent combien les psys savent faire de la catastrophe un " acte de création " à la manière de Patrick Chamoiseau pour qui l'" idée de " catastrophe " serait un préalable à une création véritable. "