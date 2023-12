Sale temps en bearn. UNE NOUVELLE ENQUÊTE DU CAPITAINE BERRY

Le ciel gronde, déverse des trombes d'eau sur le Béarn. Plus bas, sur la terre ferme, l'apocalypse se déchaîne aussi : un homme a été crucifié sur le site du Sanctuaire de Pietat, puis un second a été disposé en évidence sur la deuxième station du Calvaire de Betharram. Quel est le sens de ces mises en scène morbides ? Satanisme ? Fondamentalisme religieux ? Fausses pistes ? Le capitaine Berry, de la PJ paloise, et son équipe sont sur le coup. Et les premiers éléments de l'enquête sont troublants : une pseudo-Eglise aux moeurs douteuses, des légionnaires sauvagement assassinés, des notables locaux qui tentent d'étouffer l'affaire, et un lingot d'or découvert chez l'une des victimes. Il n'en faut pas plus pour que l'histoire fasse la une des médias et sème la panique au pied des Pyrénées. Après "Rappel sanglant sur l'Arbizon" , Philippe Pourxet nous régale avec une nouvelle enquête du capitaine Berry, qui fait la part belle à sa nouvelle terre d'adoption : Le Béarn.