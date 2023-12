Design masterclass. Tout comprendre de la pratique moderne du design

Design MasterClass est le podcast de référence sur le design en France. Depuis 2018, le podcast documente les évolutions d'une profession, explore les futures pratiques du design et questionne leurs dimensions éthiques. A l'heure où différentes évolutions technologiques entrainent des mutations profondes et complexes dans nos sociétés et dans nos métiers, nous pensons que ces questionnements sont importants. Le design joue un rôle fondamental dans la conception des outils numériques web, applications, smartphone, services. Nombre d'acteurs (entreprises, institutions, services publics...) sont en train d'en prendre conscience et cherchent à s'adapter à ces changements en adoptant une posture "centrée sur l'utilisateur". En 3 ans, nous avons réalisé plus de 100 interviews et produit plus de 30 épisodes qui couvrent toutes les thématiques de la pratique moderne du design. Ce livre offre une synthèse / adaptation d'une sélection de 20 épisodes et thématique abordées ces trois dernières années. C'est un ouvrage clef pour comprendre les mutations de ces métiers. Nous voulons articuler ce livre autours des interviews réalisées et de conseils pratiques, loin d'une approche théorique ou académique. Design Masterclass est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur le site : https : //podcast. designmasterclass. fr/