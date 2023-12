La Turlupine

Qui les flammes ont-elles consumé, ce dimanche d'été 1372, à Paris, place de Grève ? Au moins deux de ceux qui, sans guerre ni titre, ont laissé si peu de traces. L'histoire commence quelques heures avant l'exécution de Johanne, dans sa geôle. Le défilé de sa vie lui tient compagnie. Nous remontons le temps, dans un Moyen âge aussi rigide que déjanté. Car à l'ombre des gibets, entre les pas feutrés des monastères ou autour de l'âtre de la ferme, nos ancêtres ont autant prié que péché. Johanne était censée aller à la messe, se confesser, et faire l'aumône quand elle le pouvait. Elle aurait dû être bergère, comme ses parents. Mais une rencontre va faire basculer sa vie. Pour le meilleur et pour le pire, elle ne suivra plus que l'Amour, sur les routes du royaume de France. Pour le meilleur, parce que la liberté de l'esprit est le plus puissant des dons. Pour le pire aussi, parce que Johanne est devenue une hérétique. Entre grivoiseries, élans mystiques et traques à l'homme, la jeune mère tracera son propre chemin. Rien ne la fera se renier, pas même l'odeur des flammes...