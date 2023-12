One Half of a Married Couple - Tome 2

Tout ce qu'on peut faire pour elle, c'est la conseiller. Les problèmes de couple ne peuvent être résolus qu'au sein du couple. " Plus j'essaie de connaître la vérité, plus mon coeur est blessé. " Grâce à l'aide de ses amies, Aya a trouvé l'amante présumée de son mari sur Internet. Elle propose alors à Kazuma d'avoir un bébé, dans l'espoir de préserver la confiance fragilisée au sein de leur couple. " Un enfant n'est pas un instrument destiné à rivaliser avec la maîtresse de son mari. Je le sais bien, pourtant... ". Tandis qu'Aya se raccroche à un mince espoir, la voilà frappée d'un désespoir bien plus grand...