Monographie présentant un choix d'oeuvres où son regard porteur d'humanité rejoint les arcanes de la poésie d'Aimé Césaire ; elle est complétée par un entretien avec Patrick Chamoiseau. Michèle Charles-Nicolas rattache sa passion pour la peinture à son enfance : " La peinture, c'est pour moi l'évidence de mon enfance, la promesse de la découverte à l'adolescence, le geste d'une vie et la projection omniprésente de mon essence même. " Née à Solesmes en 1943, puis élève pensionnaire dans l'Anjou, elle peignait sur des morceaux d'ardoise de Trélazé. L'artiste a ensuite pratiqué la céramique et la sculpture aux Ateliers beaux-arts de Glacière, avant de renouer avec sa passion pour la peinture en 1992, aux Ateliers beaux-arts de Montparnasse. La couleur s'est imposée à elle comme " chant poétique ", pour spiritualiser la matière, et ses tableaux portent le nom des poèmes d'Aimé Césaire, qui l'a tant inspirée. Michèle Charles-Nicolas travaille dans son atelier du XVe arrondissement à Paris.