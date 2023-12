50 héros de l'Euro. Edition 2024

Les portraits des 50 meilleurs joueurs européens pour ne rien manquer de l'Euro 2024 On l'a mesuré lors de la Coupe du monde 2022, un fort renouvellement des générations est en train de se produire dans le football mondial. Ce phénomène n'épargne pas l'Europe, au contraire. Pendant des années, les Ronaldo, Levandowski, Neuer, De Bruyne, Kane, Immobile... ont tenu le haut du pavé. Ils sont aujourd'hui challengés par des millenials avides de titres et de gloires. En tête de liste, le plus doués d'entre eux, le Français Kyllian Mbappé, déjà champion du monde (2018) et finaliste (2022) mais frustré sur le continent européen, sans victoire finale en Ligue des champions, ni à l'Euro. L'Italien Gianluigi Donnaruma, les Anglais Phil Fodden et Jude Bellingham, l'Allemand Kai Havertz, les Espagnols Pedri et Gavi ou encore le défenseur croate Gvardiol, énorme durant le Mondial, sont de ceux-là. Entrez dans leur histoire et celle de leur sélection pour ne rien manquer de l'Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne, en juin, avec le retour au calendrier traditionnel pour les grands tournois internationaux après une coupe du monde en hiver en 2022. Vincent Duluc dresse les portraits humains et techniques des meilleurs joueurs européens actuels. Sans oublier tous les stades et les stats de la compétition.