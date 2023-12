Interdisciplinarité et cultures. Mélanges en l'honneur du professeur Jean-Chrysostome Akenda Kapumba

En fervent défenseur de l'interdisciplinarité, le Professeur Jean-Chrysostome Akenda Kapumba perçoit la philosophie comme "? animatrice et médiatrice interdisciplinaire ? ". Dans cette optique, toute connaissance suppose une culture sous-jacente qui la porte, la féconde et la détermine. C'est que toute culture peut s'apprendre, se développer et se partager. L'étude complexe des perceptions et des interactions entre "? nature ? " et "? culture ? " ne permet pas seulement de démontrer leur unicité, mais aussi de jeter des ponts conceptuels et structurels, permettant d'établir des dénominateurs communs (socles communs de connaissance). En dépit de leur diversité d'approches, l'unité des savoirs en forme de compréhension mutuelle est possible, quitte à échanger sur les différents modes d'approche et de perceptions culturelles de la nature. C'est pourquoi, il est important d'élargir les horizons et de préciser que l'objectif est de mettre en rapport des connaissances transversales, afin de montrer comment elles peuvent se répondre et s'entrenrichir. La capitalisation de ces expériences cognitives implique une nouvelle articulation interdisciplinaire. Par ces mélanges en l'honneur du Professeur Akenda, ce grand philosophe de la modernité africaine, ses anciens étudiants veulent réduire leur "? éternelle dette de reconnaissance ? ", tout en s'obligeant à servir de "? relais généalogiques et épistémiques ? ".