Outlaw Players Tome 13

Plus qu'un jeu, une nouvelle vie ! Les contrées du nord sont pleines de danger... Tandis que Sakuu se retrouve à affronter une abomination géante qui vient de brûler tout un village et ses habitants, Lyséa et Moira, parties à sa recherche, doivent se défendre contre des trolls des montagnes, avant de se réfugier dans un abri de fortune à cause d'une tempête de neige. De son côté, Leni est parvenue à sauver les membres de la guilde Fenrir, mais elle est à présent en bien mauvaise posture face à Taargis, qui s'apprête à lui donner le coup de grâce ! La modératrice réussira-t-elle à se sortir de cette situation critique ? Outlaw Players est une aventure épique dessinée de main de maître par un des mangaka français les plus doués de sa génération ! Mêlant références aux mangas, aux comics et aux RPG les plus populaires, Shonen crée un univers unique, bourré de détails et peuplé de personnages tous plus charismatiques les uns que les autres. Action, magie, humour... c'est le début d'un périple à couper le souffle !