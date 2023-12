Acupuncture en salle d'accouchement

Cet ouvrage présente de façon méthodique et claire les protocoles d'acupuncture les plus utiles lors de l'accouchement. Sa présentation sous forme de fiches illustrées et synthétiques est re­marquablement adaptée aux exigences de l'activité en salle de nais­sance. Intentionnellement les points ont été répétés lorsqu'ils étaient utiles dans plusieurs indications afin d'avoir dans chaque chapitre, la totalité des points concernés. Fruit d'une longue expérience, ce travail collaboratif entre deux sages-femmes de terrain, est animé d'une même envie de transmettre l'acupuncture médicale.