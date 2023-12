Châteaux insolites et extraordinaires de France

On compte plusieurs de dizaines de milliers de châteaux sur le territoire français. Symboles de richesse et de pouvoir, ils fascinent et passionnent. Si certains sont illustres, beaucoup sont méconnus. Cet ouvrage en propose une sélection aussi riche qu'originale, pour un passionnant périple à travers les siècles, les légendes et l'histoire de France : Des châteaux hantés ou magiques, tels le château de Combourg dans lequel a grandi Chateaubriand, que l'on dit hanté par un fantôme de chat, ou celui de Carrouges, dont sept générations de seigneurs ont été victimes d'une curieuse malédiction... Entre histoire et légendes permet de découvrir les mythiques châteaux de Barbe-Bleue ou de la Belle au bois dormant, et de donner un visage à des histoires connues de tous. Suivent des châteaux abandonnés : riches demeures oubliées, ruines émouvantes livrées à l'usure du temps et redécouvertes par des photographes explorateurs. Des oeuvres déraisonnables ponctuent également le territoire, tels Trévarez construit fin XIXe, avec ascenseur et chauffage central, ou Haut-Koenigsbourg, château médiéval et pourtant bâti au XXe siècle, ou encore le château de Bagatelle, né du défi fou lancé par la toute jeune Marie-Antoinette au comte d'Artois, qui fut construit en 64 jours... Les forteresses investissent des sites époustouflants pour défendre les terres seigneuriales : on les découvre perchées sur des éperons rocheux ou au milieu des eaux.