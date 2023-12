Iles insolites & extraordinaires en France

Volcaniques ou artificielles, désertes ou peuplées de petits villages, réserves d'une biodiversité rare... chaque île est un monde à part. Sur le seul territoire hexagonal, on en compte plus de 1300. Nous avons sélectionné dans ce livre les îles métropolitaines et d'outre-mer qui nous font rêver, grâce à leurs paysages, leur histoire et leur identité. Il y a d'abord les îles d'exception, qui se démarquent et ne font rien comme les autres : la plus grande, la plus occidentale, celle au phare le plus haut... Ensuite, les îles solitaires, depuis toujours inhabitées, tardivement désertées ou interdites d'accès, dont les mystères ne les rendent que plus désirables. D'autres sont des réserves naturelles préservées : des refuges pour espèces menacées, parfois sans routes ni véhicules. Il y a aussi celles dont l'histoire a forgé l'identité : utilisées pour la défense, la résistance, ou bien célèbres prisons, elles ont marqué les esprits. Enfin, les toutes dernières sont les îles artificielles : dernier vestige d'un village englouti, résultat d'un barrage ou attraction touristique.