Je suis tombée dans un jeu de harem inversé Tome 3

Elvia s'acclimate à la vie au palais grâce à l'aide de Nadrika. Mais à cause de son statut, ce dernier est méprisé par les nobles de la cour impériale, tout comme Héclot, considéré comme un concubin rejeté par la princesse. Consciente de leur avoir causé du tort et pour protéger leur honneur et leur réputation, Elvia affirme son autorité avec une décision inattendue et sans précédent. Un comportement étrange qui n'échappe pas à Robert. Elvia parviendra-t-elle à garder son secret plus longtemps ?