Des corps flottants

Naissance et mort se succèdent dans cet ouvrage au travers de différentes nouvelles et poèmes, qui dévoilent la porosité de l'être, des corps et de leurs objets. En effet, ce sont bien les voix des personnages qui se fondent jusqu'à se confondre avec leur milieu, prenant ainsi la forme d'un corps flottant. Cet organe presque intangible transporte et cherche à guider le regard vers un au-delà, capable d'exprimer cette dissolution prise dans un espace-temps. Quelque part, entre l'immensité d'un portrait de la mer ou la sensibilité de l'émotion que peut contenir une pièce. Ici, c'est en filigrane que se dessine l'expression sensible des mots, d'une histoire d'amour qui cherche à s'incarner, sans que l'on puisse y retenir le vide.