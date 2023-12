One Half of a Married Couple - Tome 1

Aya, 29 ans, est mariée depuis deux ans. Elle jouit d'un quotidien paisible aux côtés de son époux Kazuma, un homme honnête et séduisant que tout le monde autour d'elle lui envie. Mais un jour, Aya découvre sur le téléphone de son mari un message lourd de sens. De plus, ce dernier se met à rentrer plus tard que d'habitude... "Dois-je enquêter sur l'infidélité de mon mari ? " "Est-ce que mon mari me trompe... ? ! " Ainsi commence une vie conjugale pleine de doutes...