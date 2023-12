Le Prêcheur, Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe

L'Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine historique de la France. Les Parcours du patrimoine, conçus comme des outils de tourisme culturel, sont des guides sur les chemins de la découverte. La collection des " Itinéraires du patrimoine " - rebaptisée, en 2007, " Parcours du patrimoine " - a plus de vingt ans d'existence et comprend aujourd'hui environ 400 titres répartis sur l'ensemble du territoire national. Conçus comme outil d'incitation au tourisme culturel, ils invitent à emprunter des chemins inédits du patrimoine et à y découvrir toute la diversité des régions françaises. Fascicules largement illustrés, les " Parcours du patrimoine " sont destinés à servir de guides de visite (circuits topographiques ou thématiques, monographies) à l'usage du public le plus large, en mettant à sa disposition les résultats des enquêtes de l'Inventaire. Dans le cadre de la valorisation des patrimoines martiniquais, la DAC Martinique et la Fondation Clément ont souhaité s'inscrire dans cette collection pour permettre d'approfondir les connaissances du territoire par le biais d'approches urbaines et architecturales permettant d'analyser la constitution des communes de l'île, leurs patrimoines monumentaux ou vernaculaires et leurs paysages.