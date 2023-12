Le Sahel, Épicentre Géopolitique. Des Solutions endogènes face à l'enjeu sécuritaire

Le Sahel, Epicentre Géopolitique est une lecture indispensable pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, à la sécurité mondiale et aux solutions innovantes qui émergent au coeur de l'une des régions les plus complexes du monde. Une invitation à la réflexion et à l'espoir dans un contexte géopolitique en constante évolution. Cet ouvrage explore les défis complexes auxquels le Sahel est confronté en matière de sécurité, mais surtout, il met en lumière les solutions endogènes qui émergent au sein de cette région. A travers une analyse perspicace de la sociogenèse de l'extrémisme et du crime au Sahel et des changements de paradigmes, l'auteur décortique les dynamiques historiques, politiques et culturelles qui ont façonné le Sahel en un épicentre géopolitique. Ce livre propose un regard riche et nuancé sur le Sahel, en mettant en avant des initiatives structurelles locales et des stratégies communautaires qui participeront à résoudre les problèmes sécuritaires de la région.