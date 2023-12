"Quand on appartient à la classe moyenne, on doit vivre avec la conscience que l'histoire ne se rangera jamais de notre côté et n'aura jamais de pitié pour nous. C'est le prix d'un quotidien de confort et de silence". Andy, Dag et Claire, la vingtaine, viennent de s'installer dans le désert. Rejetant les promesses consuméristes de l'Amérique de Reagan, ils ont abandonné parents et emplois stables pour une vie de débrouille à Palm Springs. Quand ils ne servent pas des cocktails à des retraités, ils se racontent des histoires et rêvent d'autre chose. Classique moderne de la littérature nord-américaine, à la fois ovni formel et fascinante réflexion sociologique, Génération X n'a rien perdu de sa pertinence.