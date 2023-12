Aozora Yell Tome 13

Les choses ont changé pour Tsubasa et Daisuke depuis que le jeune homme a enfin réalisé ses sentiments pour la jeune fille, et qu'il lui a demandé d'attendre qu'il soit allé au Kôshien pour devenir sa petite amie. Tous deux se sont fait la promesse d'être toujours présents l'un pour l'autre, mais maintenant qu'ils savent que leurs sentiments sont réciproques, il n'est pas si facile de les ignorer. Tout a changé... comment prétendre le contraire ? Kazune Kawahara, l'auteur de Koko Debut, est une mangaka reconnue par ses pairs et très appréciée des lecteurs français. Fidèle au magazine Betsu Margaret, édité par Shueisha, la plupart de ses séries sont devenues des histoires phares de la revue. Aozora Yell a rencontré un vif succès auprès des adolescents japonais qui se sont retrouvés dans les difficultés rencontrées à cet âge et abordées avec une grande finesse. Comme d'habitude les personnages sont bien construits et font preuve de beaucoup de sensibilité. Par ailleurs, le nombre de héros est l'assurance de ne pas s'ennuyer. C'est un plaisir d'encourager tout ce joli monde à atteindre ses objectifs ! Le manga a même eu le droit en 2016 à son propre film live. Un récit qui déborde de sincérité et qui peut facilement parler aux adolescents même en dehors du Japon. Avec des thèmes universels magnifiquement traités, cette oeuvre offre à la fois une bonne dose d'émotions qu'un pur moment de douceur.