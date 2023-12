Demander la lune. Le Petit Prince et ses amis

Dans cette nouvelle série, deux enfants entament un voyage fabuleux dans les étoiles avec le Petit Prince et son fantastique équipage, le Renard et la Rose. Retrouvez un périple extraordinaire à bord du plus génial et inattendu des vaisseaux spatiaux dans une série d'albums reprenant chacun un épisode de la série TV d'animation diffusée prochainement. De la cour d'école aux confins de la galaxie, une épopée sous le signe de la joie et de l'aventure.