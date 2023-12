Marvel Comics Tome 24 . Edition collector

Qu'est-il arrivé à Mary Jane ? Voici la question que pose la saga essentielle de Spider-Man qui paraît dans MARVEL COMICS ce mois-ci... de quoi faire parler autant que le célèbre Un jour de plus ? Un personnage important de l'univers Marvel va en tout cas mordre la poussière et endeuiller tous les héros ! Quant à Thor, toute la vérité va être faite sur le voyage temporel de Fatalis et de Thanos. Avant un nouveau départ le mois prochain, toutes les sagas en cours ferment leurs portes dans MARVEL COMICS, dans un numéro habillé en noir. La mort qui survient dans ce numéro a été cachée jusqu'au dernier moment aux Etats-Unis, nous ferons donc de même... mais c'est un numéro à ne pas manquer, très clairement, d'autant que la série Thor s'achève ici aussi !