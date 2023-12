Super-Villain Team-Up L'intégrale 2 : 1976-1987

Les vilains aussi peuvent parfois faire équipe ! Le Docteur Fatalis s'associe à Crâne Rouge, à Magnéto ou encore à Namor (lorsqu'il était du mauvais côté). Face aux Avengers et aux Champions, un peu d'aide est en effet la bienvenue ! Surtout, le souverain de Latvérie parvient enfin à prendre le contrôle du monde. La seule à pouvoir le contrecarrer : Wonder Man ! Place aux méchants ! Ce deuxième et dernier volume recueille les derniers épisodes de la série Super-Villain Team-Up, le pendant de Marvel Team-Up chez les méchants, ainsi que quelques surprises tirées d'autres séries.