La Vie et les miracles de saint Maur. Disciple de saint Benoît

Premier disciple de saint Benoît à être nommé dans les Dialogues de Grégoire le Grand, Maur sert ici à illustrer par l'exemple plutôt que par des principes abstraits les vertus monastiques que Benoît a inculquées. Alors que la règle bénédictine se répandait dans l'empire carolingien au 9e siècle, Maur réapparaît, cette fois comme l'apôtre du monachisme bénédictin au nord des Alpes. L'abbaye de Glanfeuil le revendiquait comme son fondateur, d'où l'existence d'une Vie - censée être copiée à partir d'un document ancien - et d'un Petit Livre de ses miracles, qui étendirent la dévotion à saint Maur dans toute la France et au-delà. Pour les moines médiévaux, Maur fut comme l'exemple parfait de la tradition de leur saint fondateur, Benoît de Nursie. Ces deux documents, pour la première fois traduits en français, sont commentés et présentés ici dans leur contexte historique par John B. Wickstrom.