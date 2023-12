Les sisters - La série TV Tome 68 : Mégateuf

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Ca sent la fête chez les Sisters. Wendy et Marine sont impatientes. Elles organisent toutes les deux leur Mégateuf à la maison. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à inviter les copains. Mais au moment de distribuer les invitations, elles tombent sur Rachel, la pire ennemie de Wendy, et apprennent qu'elle aussi, organise une Méga-Gigateuf le même jour. Dans le quartier, la guerre des teufs est lancée !