Wind Breaker Tome 7

Afin de venir en aide à un camarade de classe, Sakura et les élèves de Seconde ont décidé de se battre contre les Keel, une bande sans pitié qui sème la terreur partout où elle passe. Ils se retrouvent en mauvaise position mais grâce à l'intervention de Kaji, le délégué des Première, et de ses potes, ils parviennent à reprendre le dessus et le combat entre dans sa phase finale ! Soudain, en pleine baston, Sakura perd tous ses repères : il prend conscience que, pour la première fois de sa vie, il a des amis... Une révélation qui ne sera pas sans conséquences !