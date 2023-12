Laravel. Un framework efficace pour développer vos applications PHP, 2e édition

Ce livre s'adresse aux développeuses et développeurs qui souhaitent découvrir Laravel et acquérir des bases solides pour être autonomes dans le développement d'applications avec ce framework. Pour l'apprécier, il est conseillé d'avoir un minimum de connaissances sur les concepts de base du langage PHP ou d'un autre langage orienté objet. Les auteurs commencent par détailler la préparation de l'environnement de développement. Ensuite, les éléments clés du développement avec Laravel sont étudiés et agrémentés d'exemples : la création de routes, l'utilisation des vues, le mapping objet-relationnel avec l'ORM Eloquent, la mise en place de contrôleurs, le filtrage avec les middlewares ou encore le traitement des données de formulaires. Vous apprendrez également à mettre en place un système d'authentification et à gérer les autorisations, à utiliser les sessions et les files d'attente et à planifier l'envoi d'email. Pour finir, les auteurs traitent de la mise en place de tests automatisés, l'intégration de composants ou le recours à des fonctions assistantes avant de conclure par le déploiement en production de l'application développée. A l'issue de la lecture de ce livre, le lecteur aura une connaissance avancée des possibilités du framework et sera en mesure de faire les bons choix pour développer des applications PHP robustes et fiables.