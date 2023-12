The Tunnel to Summer - The Exit of Goodbyes : Ultramarine Tome 4

Un matin d'été, Kaoru Tôno entend parler d'une intrigante légende urbaine. Un tunnel connu sous le nom d'Urashima permettrait d'exaucer tous les voeux. Et si ce lieu pouvait permettre au jeune lycéen de retrouver celle qui lui était si chère ? Alors que Hanashiro et Kaoru décident de se plonger dans leur dernière exploration du tunnel, ce dernier apprend que Hanashiro a reçu une proposition qui lui permettrait de réaliser son rêve, et elle tarde à faire un choix pour son avenir. Devant l'hésitation de son amie, Kaoru prend une terrible décision... Découvrez le dénouement poignant de cette saga estivale oscillant avec douceur et finesse entre romance et fantastique, pour dévoiler un final profondément humain. Découvrez un formidable récit teinté de douceur et de mystères dans le dernier tome de cette adaptation du light novel de Mei Hachimoku, détenteur du prix spécial du jury et du grand prix Gagaga au Japon ! " Les dessins parviennent à nous transmettre toute la puissance de cette histoire pleine de mystères". Melty. fr "Portée par le dessin efficace de Koudon, cette adaptation du light novel de Mei Hachimoku et Kukka, offre au lecteur une atmosphère à la fois estivale et fantastique, légère et pesante". Coyote Mag "C'est prenant, drôle, touchant et un rien flippant. ". . Picsou Magazine