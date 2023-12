Les Sybelles®. Un domaine, six stations de ski pour une histoire

Le 4e domaine skiable français sous toutes les coutures ! Au gré de 40 articles émaillés de nombreux portraits, ce livre richement illustré présente ce domaine reliant six stations de Maurienne (Savoie) La Toussuire, Le Corbier, Saint-Sorlin-d'Arves, Saint-Jean-d'Arves, Les Bottières et Saint-Colomban des Villards et son histoire d'hier à aujourd'hui à l'occasion des 20 ans de sa création.