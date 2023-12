Géorgie. Edition 2024

Peu de pays peuvent sembler aussi étrangers que la Géorgie : ni européenne ni asiatique, ni lointaine ni proche, elle ne rentre dans aucune catégorie connue. Et pourtant, ce petit pays possède l'un des plus grands potentiels touristiques de cette partie du monde ! Au cours de son histoire, la Géorgie a brassé bien des influences venues de Perse, de Turquie, de Grèce, et de Russie. Ce territoire antique, sa civilisation plusieurs fois millénaire, son histoire turbulente, sa capitale cosmopolite, ses côtes subtropicales, ses montagnes immaculées... en font une destination unique. On s'étonnera à chaque kilomètre que paysage et climat changent aussi rapidement, que chaque vallée déploie un nouveau site époustouflant, une ville troglodyte, un monastère perché ou une ruine de forteresse... On se laissera happer par la convivialité et la générosité toujours plus surprenante de ses habitants. On s'enivrera de celle qui est, à certains dires, le berceau du vin. Et on restera fasciné par cette nature caucasienne omniprésente que la main de l'homme a épargnée.