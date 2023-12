Petit Futé Inde du Nord. Edition 2024

Le dépaysement sera total dans cette région de l'Inde, aux charmes inépuisables, défiant l'imaginaire humain. Ce "pays des seigneurs" à l'histoire torturée fut construit par les Rajpoutes, guerriers réunis en clans qui ne purent résister aux musulmans et sont progressivement devenus des vassaux mongols, puis britanniques. Le Rajasthan est l'une des régions les plus visitées du pays. Elle recèle des palais absolument grandioses, témoins d'un autre temps, d'une autre culture, celle des glorieux Maradjahs. Entre les citadelles du désert et les puits mystiques, un voyage au Rajasthan est une poésie, dans la plus pure tradition indienne.